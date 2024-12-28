Российским пенсионерам предложили выделять средства на покупку топлива

Инициативу хотят распространить на россиян старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления.

Российским пенсионерам предложили выделять средства на покупку топлива. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутатов Госдумы.

Инициативу хотят распространить на россиян старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления.

Авторы инициативы хотят направлять гражданам на эти цели по 10 тысяч рублей на покупку топлива для отопления жилья.