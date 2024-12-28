МЧС предупредило рязанцев об опасных явлениях на дороге

По данным синоптиков, в вечерние часы 28 декабря с сохранением утром и в первой половине дня 29 декабря в Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

МЧС предупредило рязанцев об опасных явлениях на дороге. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в вечерние часы 28 декабря с сохранением утром и в первой половине дня 29 декабря в Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Помимо этого, синоптики предупредили водителей о гололедных явлениях на дорогах.