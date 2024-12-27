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Vidsboku: Бизнесмен, 5 лет находившийся в международном розыске, жил под Рязанью
По версии следствия, преступная группа в составе родственников и знакомых гендиректора завода в 2012—2015 годах с использованием фиктивных документов и фирм-лжепосредников похитили продукцию для нефтедобывающей промышленности на сумму 433 миллиона рублей.

Подсудимый по делу о многомиллионном хищении на заводе «Красное знамя» Владимир Волынский, пять лет находившийся в международном розыске, все это время жил в собственном доме под Рязанью. Об этом сообщает Vidsboku.

В Московском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и присвоении в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя генерального директора оборонного завода «Красное знамя» Владимира Волынского, который пять лет находился в международном розыске. По делу также проходят бывший гендиректор государственного оборонного предприятия «Красное знамя» Александр Мороз и его сын Александр Мороз-младший.

По версии следствия, преступная группа в составе родственников и знакомых гендиректора завода в 2012—2015 годах с использованием фиктивных документов и фирм-лжепосредников похитили продукцию для нефтедобывающей промышленности на сумму 433 миллиона рублей.

Помимо этого, Волынский и Мороз-младший обвиняются в том, что в 2014 году похитили более 13,5 миллионов рублей, принадлежавших дочернему обществу предприятия. В ходе первого судебного заседания выяснилось, что подсудимый, по крайней мере, незадолго до своего ареста, прятаться даже не пытался.

На вопрос судьи о том, где Волынский проживал на момент задержания и ареста, он назвал адрес в поселке Варские Рязанского района.

В ходе заседания прокурор ходатайствовала о продлении срока ареста для подозреваемого. Сам же Волынский и его адвокат настаивали на переводе из СИЗО под домашний арест. Гособвинитель возражала, указывая на то, что Волынский уже находился в розыске и сможет снова сбежать.

Суд продлил арест обвиняемому еще на полгода.

Рассмотрение дела отложили на 23 января из-за того, что подсудимый не был вовремя извещен о дате заседания.