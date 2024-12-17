В Рязани группа руководителей предприятия украла оттуда более 400 млн рублей

Дело направили в суд.

В Рязани группа руководителей предприятия украла оттуда более 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В 2012 году заместитель генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия в городе Рязани, осуществлявшего в том числе изготовление, сборку и поставку продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, вошел в состав устойчивой организованной группы, созданной и возглавляемой руководителем юридического лица. В группу на добровольной основе также входили сын и зять генерального директора предприятия, занимавшие ключевые руководящие должности в юридическом лице и его дочернем обществе. В период 2012—2015 годов фигурант с сообщниками совершили хищение нефти стоимостью 433 млн рублей путем использования сложной схемы фиктивного документооборота о якобы имевшей место передаче продукции подконтрольным фирмам-лжепосредникам.

По данным РЗН. Инфо, речь идет про завод «Красное знамя».

Кроме того, в 2014 году фигурант совместно с сыном руководителя юридического лица, воспользовавшись наличием созданного организованной группой формального документооборота, с использованием своего служебного положения похитил более 13,5 млн рублей.

Ущерб, причиненный преступлениями возмещен на сумму более 142 млн рублей. В ходе следствия получены сведения о принадлежащих фигуранту ценных бумагах стоимостью более 46 миллионов рублей, на которые по ходатайству следователя наложен арест, также наложен арест на имущество соучастников обвиняемого на сумму около 100 млн рублей.

Отмечается, что после возбуждения уголовного дела фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В результате тесного взаимодействия с управлениями УР и ЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области и региональным управлением ФСБ России местонахождение обвиняемого установлено, он задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий по восстановлению полностью уничтоженной финансово-хозяйственной документации фирм-лжепосредников, проанализирован большой объем бухгалтерских документов, связанных с деятельностью предприятия, проведен ряд сложных судебных экспертиз.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.