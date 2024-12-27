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Путин: Россия продолжает оплачивать транзит газа через Украину
По словам президента, транзитные операции не прерывались, несмотря на военные провокации в Курской области.

Россия продолжает оплачивать транзит не менее 14 миллионов кубометров газа через Украину. Об этом пишет «Life» со ссылкой на Владимира Путина.

По словам президента, транзитные операции не прерывались, несмотря на военные провокации в Курской области. Он добавил, что на пункте пропуска «Сохрановка» работали украинские специалисты, которые не сталкивались с притеснениями и спокойно выполняли свои обязанности.