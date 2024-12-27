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Президент Сербии провел с Зеленским «хороший разговор»
В ходе него обсудили двустороннее сотрудничество и возможность визитов в будущем.

Президент Сербии Александр Вучич провел с Владимиром Зеленским «хороший разговор». Об этом пишет РИА Новости.

«Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Сербия недавно снова открыла свое посольство в Киеве в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям. Мы рассмотрели европейский путь наших стран, как и возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — передает издание слова Вучича.

Отмечается, что сербские власти официально поддерживают территориальную целостность Украины, неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, однако отказываются вводить санкции против России.