Появились видео с места выпадения 14-летней рязанки из окна

По словам соседей, ночью они слышали крики, а утром около дома на улице Большой обнаружили тело девочки.

Появились видео с места выпадения 14-летней рязанки из окна. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

По словам соседей, ночью они слышали крики, а утром около дома на улице Большой обнаружили тело девочки.

На месте работают сотрудники следственного комитета.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Ранее стало известно, что в Рязани из окна 12 этажа выпала 14-летняя девочка.