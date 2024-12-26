В России могут появиться штрафы за использование VPN

Эксперты говорят об усилении мер по ограничению использования VPN.

В России могут появиться штрафы за использование VPN. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.

Эксперты говорят об усилении мер по ограничению использования VPN. В декабре 2024 года появился проект приказа, обязывающий операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.

Специалисты считают, что в России могут ввести административные штрафы за использование VPN-сервисов.

Эксперты отмечают, что любые новые ограничения должны учитывать потребности бизнеса и специалистов в защищенных каналах связи, что потребует сбалансированного подхода к регулированию.