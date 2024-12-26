В Батуми самолет до Москвы не смог взлететь и остановился во время разгона

В Батуми самолет до Москвы не смог взлететь и остановился во время разгона. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации портала, рейс авиакомпании «Азимут» A4 7054 Батуми — Москва затормозил перед взлетом. Пассажиров попросили покинуть судно с вещами без объяснения причин.

«Причину не сообщили, сейчас все пассажиры в здании терминала, ждем дальнейшей информации», — сообщил один из пассажиров.

Отмечается, что информационное табло показывает задержку рейса. Однако пассажирам не назвали время вылета.