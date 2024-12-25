В Рязани полицейские поймали пособника телефонных мошенников

Его подозревают в четырех эпизодах, в которых аферисты обманывали пенсионеров.

В Рязани полицейские поймали пособника телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 85-летняя рязанка и сообщила, что мошенники похитили у нее 300 тысяч рублей. Ей позвонила якобы внучка и попросила выслушать мужчину. Он заявил, что родственница пенсионерки спровоцировала ДТП и нужно возместить ущерб. Пожилая женщина передала приехавшему курьеру деньги. После она связалась с внучкой и выяснила, что с ней в порядке.

Потерпевшая описала внешность курьера.

Оперативники выяснили, что за наличными приезжал таксист и отвез заказ мужчине в Реутов. К хищению оказался причастен 28-летний гражданин, который находился в Рязани, где его нашли и задержали.

Выяснилось, что житель Подмосковья причастен еще к трем аналогичным эпизодам. Однако пожилые пострадавшие сами не обращались в полицию.

По предварительной информации, злоумышленник нашел в интернете предложение подработать курьером, забирающим деньги у обманутых дистанционными мошенниками пенсионеров. По указанным куратором адресам он направлял сотрудников службы доставки и полученные средства отправлял подельникам. Себе он оставлял процент.

Возбуждено уголовное дело.