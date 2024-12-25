Россиянам рассказали, в какое время праздничных дней поездки на такси дешевле

Выгоднее всего в новогодний вечер ездить на такси до 20:00 и после 22:00, а ночью лучше заказывать машину после 2:30.

Россиянам рассказали, в какое время праздничных дней поездки на такси дешевле. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на эксперта Максима Петровича.

Выгоднее всего в новогодний вечер ездить на такси до 20:00 и после 22:00, а ночью лучше заказывать машину после 2:30.

1 января поездка будет стоить дешевле до 11:00 и после 15:00.