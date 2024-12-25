Лавров: отвечать на атаки Украины нужно по принципу «семь раз отмерь»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева. Иногда, по его словам, лучше семь раз отмерить, но один раз отрезать так, чтобы «по полной программе».

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева. Иногда, по его словам, лучше семь раз отмерить, но один раз отрезать так, чтобы «по полной программе». Его слова передало РИА Новости в среду, 25 декабря.

«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь — один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе», — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия в последние месяцы проведения СВО и так наносит Украине значительный ущерб.