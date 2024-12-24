В Рязани легковушка «вылетела» на переход, когда по нему шли женщина с ребенком

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, на улице Есенина.

В Рязани легковушка «вылетела» на переход, когда по нему шли женщина с ребенком. Соответствующее видео появилось в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, на улице Есенина.

На кадрах видно, что транспортные средства останавливаются, чтобы пропутить пешеходов, но один автомобиль пролетает на большой скорости перед женщиной с ребенком.