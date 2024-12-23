Рязанцы рассказали о нехватке лекарств для диабетиков

Объявление об отсутствии препаратов разместили в аптеке поликлиники № 11.

Рязанцы рассказали о нехватке лекарств для диабетиков. Фото с объявлением в аптеке поликлиники № 11 об отсутствии препаратов в РЗН. Инфо прислала жительница.

На объявлении в аптеке написано, что лекарств «Форсига, Метформин и Глиглазид на данный момент нет». Как рассказала рязанка, в минздраве в ответ на жалобы присылают «бесконечные отписки» о наличии препаратов.

«Лекарства для сахарного диабета невозможно получить, я за весь год смогла получить Форсигу только три раза», — отметила женщина.

Отметим, что Форсига используется для контроля за сахаром в крови у диабетиков 2 типа.