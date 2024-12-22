В Рязани добровольцам пришлось спасать бригаду скорой

Инцидент произошел в СНТ «Виктория». Автомобиль скорой, прибывший на вызов, не смог проехать по замерзшей грунтовой дороге и застрял. В автомобиле под наблюдением врачей находился пациент.

Вечером в субботу, 21 декабря, в Рязани добровольцам пришлось спасать бригаду скорой. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в СНТ «Виктория». Автомобиль скорой, прибывший на вызов, не смог проехать по замерзшей грунтовой дороге и застрял. В машине под наблюдением врачей находился пациент.

Добровольцы выехали на помощь.

«Совместными усилиями спасателей, при помощи лебедки и тросов удалось высвободить бригаду скорой медицинской помощи из западни», — заключили в посте.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»