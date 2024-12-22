Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским президентом Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с российским президентом Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 22 декабря,РИА Новости. «Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сказал Трамп.