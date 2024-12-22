Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Рязани
Самая дешевая студия продается на улице Качевской. Ее цена — 620 тысяч рублей. Квартира находится на втором этаже.
Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Рязани. Соответствующее объявление
Самая дешевая студия продается на улице Качевской. Ее цена — 620 тысяч рублей. Квартира находится на втором этаже. Там сделан косметический ремонт, душа нет.
Площадь квартиры — 11,6 квадратных метров.
Как указано в объявлении, возможна покупка помещения в ипотеку и оплата материнским капиталом. Собственник с продажей не торопится.