Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Рязани

Самая дешевая студия продается на улице Качевской. Ее цена — 620 тысяч рублей. Квартира находится на втором этаже.

Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

Самая дешевая студия продается на улице Качевской. Ее цена — 620 тысяч рублей. Квартира находится на втором этаже. Там сделан косметический ремонт, душа нет.

Площадь квартиры — 11,6 квадратных метров.

Как указано в объявлении, возможна покупка помещения в ипотеку и оплата материнским капиталом. Собственник с продажей не торопится.