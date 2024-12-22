СМИ: Трамп посоветовал Зеленскому перестать думать о продолжении конфликта с РФ

Трамп на этой неделе направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот «начал думать о прекращении огня»

Избранный президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать думать о переговорах с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщает El Pais.

По данным газеты, Трамп на этой неделе направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот «начал думать о прекращении огня и отказе» от притязаний на территории, которые вошли в состав России во время спецоперации.