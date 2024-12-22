Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Украина потеряла на двух направлениях более 960 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей.

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили село Красное в ДНР, «Запад» взял под контроль населенный пункт Лозовая Харьковской области.

Как указано в публикации, Украина потеряла на двух направлениях более 960 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей.