Путин высказался о третьей мировой войне

«Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний — он эскалирует ситуацию», — сказал Путин, отвечая на вопрос о третьей мировой войне.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, идет ли третья мировая война. Соответствующее заявление он сделал в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в воскресенье, 22 декабря, в Telegram-канале журналиста.

«Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний — он эскалирует ситуацию», — сказал Путин, отвечая на вопрос о третьей мировой войне.