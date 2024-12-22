Путин высказался о третьей мировой войне
«Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний — он эскалирует ситуацию», — сказал Путин, отвечая на вопрос о третьей мировой войне.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, идет ли третья мировая война. Соответствующее заявление он сделал в интервью Павлу Зарубину. Видео
«Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний — он эскалирует ситуацию», — сказал Путин, отвечая на вопрос о третьей мировой войне.