Опубликован прогноз погоды на 23 декабря в Рязанской области
В регионе будет облачно. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, морось, местами гололед и туман. Ветер прогнозируют южный, юго-восточный, до 10 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 23 декабря, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, морось, местами гололед и туман. Ветер прогнозируют южный, юго-восточный, до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -6, -1°С, днем — -3, +2°С.