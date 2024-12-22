Минфин пообещал, что лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет

Как пояснил глава министерства Антон Силуанов, в 2024 году проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за нехватки средств у банков в результате повышения ключевой ставки и возникшей разнице между рыночными и льготными ставками по ипотеке. Он заверил, что проблема уже решена, в банки направили необходимое финансирование.