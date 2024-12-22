Минфин пообещал, что лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов в комментарии Павлу Зарубину. Соответствующее сообщение опубликовано 22 декабря в Telegram-канале журналиста.
Как пояснил министр, в 2024 году проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за нехватки средств у банков в результате повышения ключевой ставки и возникшей разнице между рыночными и льготными ставками по ипотеке.
Силуанов заверил, что проблема уже решена, в банки направили необходимое финансирование.
«В следующем году будем принимать все необходимое [для того], чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по „семейке“ будут в полном объеме», — сказал Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на «вторичку».