В Рязанской области в 2025 году вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

Изменения начнут действовать с 1 января

В Рязанской области в 2025 году вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей. Соответствующее постановление региональной энергетической комиссии опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документации, новый тариф для эвакуатора без крано-манипуляторной установки для машин меньше 3,5 тонн поднимут с 2 163 до 2 288 рублей. Подорожание будет на 125 рублей.

Тариф для эвакуатора с крано-манипуляторной установкой для автомобилей до весом 3,5 тонн будет 3 992 рубля. В 2024 году услуга стоила 3 773. Разница составила 219 рублей.

Кроме того, повысили тарифы на хранение задержанных машин в регионе с 46,80 рублей до 49,50 рублей.

Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.