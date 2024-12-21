Песков сообщил, от чего будут зависеть отношения между Россией и США

Будущие отношения РФ и США будут зависеть от дальнейших заявлений из Вашингтона и его действий в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, от чего будут зависеть отношения между Россией и США. Его слова передало РИА Новости в субботу, 21 декабря.

По словам Пескова, будущие отношения России и США будут зависеть от дальнейших заявлений из Вашингтона и его действий.

«США — это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, конечно, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», — приводятся слова пресс-секретаря президента России.