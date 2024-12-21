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Опергруппа обратилась к рязанцам после серии поджогов в российских регионах
В пятницу, 20 декабря, в некоторых регионах России по заданию мошенников подожгли полицейские машины, военкоматы, банкоматы. Опергруппа обратилась к рязанцам.

В пятницу, 20 декабря, в некоторых регионах России по заданию мошенников подожгли полицейские машины, военкоматы, банкоматы. Власти обратились к рязанцам. Соответствующее сообщение опубликовали 21 декабря в Telegram-канале опергруппы.

«Те, кто думают, что телефонные мошенники — это только потеря денег и имущества, ошибаются. Буквально вчера [20 декабря. — прим. ред.] колл-центры украинских спецслужб подняли некоторых внушаемых граждан РФ буквально на штурм объектов. Горели полицейские машины, отделения банков, банкоматы, военкоматы», — написали в посте.

В публикации отметили, что жертвой мошенников могут стать люди любого возраста.

Региональные УФСБ и УМВД, отделение Центробанка и правительство Рязанской области напомнили, что отвечать незнакомцам нельзя.

«Проверяйте, тот ли человек вам позвонил или написал, или это „левый“ аккаунт. Выманивают личные данные, шлют ссылки, представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время начали выманивать фото, а значит, биометрию», — написали в посте.

Рязанцам рекомендовали в подобных случаях прерывать разговор и перезванивать человеку, которым представился собеседник.

Напомним, поджоги военкоматов, банкоматов в некоторых регионах России произошли в пятницу, 20 декабря. ТАСС сообщало, что в Москве поджоги совершались по указаниям телефонных мошенников.