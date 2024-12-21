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25-летнего рязанца задержали с наркотиками
Ему грозит до трех лет лишения свободы

25-летнего рязанца задержали с наркотиками. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Оперативники ОМВД России по Московскому району Рязани выяснили, что в районе автовокзала может появиться мужчина, причастный к хранению запрещенных веществ.

На поиски злоумышленника направили наряды Отдельного батальона ППСП УМВД.

Вскоре патрульные заметили около дома на Московском шоссе мужчину, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться. Сотрудники ППСП остановили прохожего и вызвали сотрудников подразделения по пресечению незаконного оборота наркотиков. У 25-летнего рязанца нашли сверток с порошком.

Экспертиза установила, что в пакете было 1,16 грамма синтетического наркотического средства. Злоумышленника задержали.

Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Рязанцу грозит до трех лет лишения свободы.