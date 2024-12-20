FT: команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине

Ранее Трамп заявлял, что Украине, вероятно, не стоит ожидать нынешних объемов американской военной помощи при новой администрации.

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила Financial Times, передало РИА Новости.

Ранее, как указано в публикации, Трамп заявлял, что Украине, вероятно, не стоит ожидать нынешних объемов американской военной помощи при новой администрации.