Экс-сотрудницу администрации Белгородской области осудили за содействие терроризму

Экс-сотрудницу администрации Белгородской области приговорили к 21 году заключения за содействие терроризму. Об этом пишут «Плохие новости».

Викторию Шинкарук обвиняли в том, что она сняла свыше 100 тысяч рублей и поместила денежные средства в специальный тайник.

Средства предназначались для неустановленных участников преступной группировки, которые планировали совершить теракт в интересах «кураторов с Украины».

Шинкарук обвиняли по пяти статьям УК РФ, в том числе в «участии в террористическом сообществе» и «приготовлении к террористическому акту».

Девушка все отрицала, заявив, что передавала деньги по просьбе своего супруга и ни о каких готовящихся терактах не знала.

Обвинение просило приговорить девушку к 21 году тюрьмы. Суд согласился и вынес приговор.