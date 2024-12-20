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Духовное управление мусульман России разрешило многоженство
Решение подразумевает заключение до четырех браков.

Духовное управление мусульман России разрешило многоженство при условии равного отношения мужа к женам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», — сказал он.

Аляутдинов пояснил, что равноправие должно проявляться к женам в одинаковом материальном обеспечении, в представлении отдельного жилья для каждой из них. Кроме того, муж должен проводить одинаковое количество времени со всеми супругами по установленной очередности.

Мужчине также необходимо уведомить свою жену о намерении заключить брак с другой женщиной. По словам муфтия, если женщина не готова к такому или не была проинформирована, она имеет право требовать расторжения никаха. При заключении второго и последующего религиозного браков супруг обязан будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.