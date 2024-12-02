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Артемов назначил нового префекта Советского района Рязани
С 3 декабря префектом Советского района станет Сергей Васильев.

Артемов назначил нового префекта Советского района Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С 3 декабря префектом Советского района станет Сергей Васильев. Он родился и вырос в Рязани. В 2005 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала-армии Маргелова, в 2009 году — РГУ имени Есенина. Служил в Вооруженных силах РФ, работал руководителем секретариата вице-губернатора Рязанской области. С 2020 года по 2022 возглавлял Рязанский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

«Советский район — центр города Рязани. В нем сосредоточены как исторические достопримечательности, так и обновленные общественные пространства, которые пользуются популярностью у рязанцев и гостей города. Желаю Сергею Геннадьевичу успехов в новом деле», — написал Артемов.

Ранее должность префекта Советского района занимал Михаил Палачев.