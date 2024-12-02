45-летнего мужчину в Рязани травмировал поезд на перроне
Инцидент произошел около 10 утра на платформе Лагерный в понедельник, 2 декабря.
45-летнего мужчину в Рязани задел поезд на перроне станции Лагерной. Об этом РЗН. Инфо сообщил истопник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел около 10 утра на платформе Лагерный в понедельник, 2 декабря.
По словам собеседника, после того, как рязанца задел поезд, его увезли в больницу с травмой ноги.
Как отмечает источник, пострадавший переходил пути по пешеходному переходу, но не успел.
Кроме того, есть информация, что мужчина был пьяным.