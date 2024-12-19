Зеленский назвал Путина «отморозком»

Высказывание прозвучало в ответ на предложение президента России провести «технологическую дуэль».

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Владимира Путина «отморозком». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Высказывание прозвучало в ответ на предложение президента России провести «технологическую дуэль», в рамках предлагалось на киевском объекте установить ПВО и ПРО, а затем ударить по нему «Орешником» и посмотреть, что будет.

«Вы считаете что это адекватный человек? Ну отморозки просто», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что Украина не будет продлевать транзит российского газа. По его словам, страны, которые могут «получить что-то дешевое от России, в конце концов будут на 100% завтра, через месяц, через год зависимой от Российской Федерации».