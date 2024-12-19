Путин высказался о работе Google и YouTube в России

По словам президента, в ситуации с видеохостингом вопросов больше к самой платформе, а не к властям.

Владимир Путин высказался о работе Google и YouTube в России. Вопрос задал блогер Влад Бумага во время Прямой линии.

По словам президента, в ситуации с видеохостингом вопросов больше к самой платформе, а не к властям.

Глава государства добавил, что Google создал множество дочерних компаний на территории страны, но после введения ограничений со стороны Запада, компания урезала финансирование. Для работы обеих организаций, они должны соблюдать законодательство РФ.

Путин отметил, что YouTube предлагает политическую пропаганду против РФ, когда люди хотят посмотреть музыку или культуру. Однако активно развиваются отечественные площадки, способные заменить видеохостинг.