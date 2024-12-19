Погибла российская телеведущая Светлана Савицкая

Девушку похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Погибла российская телеведущая и модель Светлана Савицкая. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что 34-летняя женщина шла по улице в Париже, в этот момент две машины резко разъехались от лобового столкновения, одна из них въехала в пешехода.

Девушку похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

За время своей карьеры она успела поработать с журналами L’Officiel, Bazaar, Glamour и другими.