Погибла российская телеведущая Светлана Савицкая
Девушку похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.
Погибла российская телеведущая и модель Светлана Савицкая. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что 34-летняя женщина шла по улице в Париже, в этот момент две машины резко разъехались от лобового столкновения, одна из них въехала в пешехода.
Девушку похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.
За время своей карьеры она успела поработать с журналами L’Officiel, Bazaar, Glamour и другими.