«Завод Техно» откроет в индустриальном парке «Рязанский» производство по выпуску оборудования для стройматериалов

Пул резидентов Индустриального парка «Рязанский» пополнился новым инвестором — ООО «Завод Техно». 17 декабря соответствующее решение приняли на заседании Инвестиционного совета при региональной Корпорации развития.

Рязанская компания ООО «Завод Техно» — один из крупнейших в России и Европе производителей минеральной теплоизоляции. Предприятие входит в состав корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ имеет богатый опыт успешной реализации инвестиционных проектов и располагает для этого всеми необходимыми ресурсами. Уверен, что на территории индустриального парка получится реализовать новый проект», — отметил зампредседателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

В январе 2025 года инвестор начнет проводить инженерные изыскания на участке в ИП, а к строительству первого цеха планируется приступить уже в предстоящем сезоне. Под новое производство предусмотрен участок площадью три гектара, суммарная площадь застройки составит 2,5 га.

В 2026 году уже планируется начать выпуск оборудования, запчастей и расходных материалов для производства минеральной изоляции. Вторая фаза проекта предполагает строительство второго цеха в 2026—2028 годах.

В реализацию проекта инвестор вложит порядка 860 млн рублей. Новое производство позволит создать порядка 30 новых рабочих мест.

Индустриальный парк «Рязанский» остается флагманской в регионе площадкой с преференциальными условиями ведения инвестдеятельности.

На сегодняшний день на территории парка уже локализовались 17 резидентов и пользователей инфраструктуры, и в настоящее время 87% земельных участков заняты. Так, завершается строительство центра «Вайлдберриз», производства медицинских изделий компании «Медителл», завода по выпуску электронных приборов, систем контроля и учета энергоресурсов компании «Тепловодохран», завода стеллажной продукции и стройматериалов компании «ВБ Индустри», и завода металлоконструкций «СТК-ЗМК».