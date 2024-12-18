Мужчина провалился под лед во время рыбалки в Рязанской области

Инцидент произошел в субботу, 14 декабря, на Спасском затоне Оки. Мужчина провалился под лед и не мог выбраться.

Мужчина провалился под лед во время рыбалки в Рязанской области. Об этом сообщает издание « КП-Рязань ».

Инцидент произошел 14 декабря, на Спасском затоне Оки. Мужчина провалился под лед и не мог выбраться. По словам очевидцев, он успел зацепиться за край льда, но не мог спастись самостоятельно из-за того, что ему мешал рыболовный ящик провалился под воду и мешал ему.

Мужчину успели спасти.