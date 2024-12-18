На входе в национальный парк «Мещерский» установили входные группы
Они установлены на главных дорогах, связывающих его с Москвой, Рязанью, Владимиром, а также у здания администрации парка в Спас-Клепиках.
На входе в национальный парк «Мещерский» установили входные группы. Об этом сообщается в паблике парка «Вконтакте».
В парке появились четыре новые входные группы. Они установлены на главных дорогах, связывающих его с Москвой, Рязанью, Владимиром, а также у здания администрации парка в Спас-Клепиках.
Отмечается, что художественное решение конструкций вдохновлено иллюстрацией, размещенной на обложке первого издания повести Паустовского «Мещерская сторона».