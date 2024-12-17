В России подорожают рыбные консервы и пресервы

Это связано с сокращением объемов добычи рыбы и повышением цен на сырье. Речь идет о «Балтийском береге», «Русском море» и «Европроме».

В России подорожают рыбные консервы и пресервы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, три крупные рыбоперерабатывающие компании с 16-18 декабря повысят цены на консервы и пресервы на 5-25%. Это связано с сокращением объемов добычи рыбы и повышением цен на сырье. Речь идет о «Балтийском береге», «Русском море» и «Европроме».

Отмечается, что «Балтийский берег» повысил цены не только на консервы. Особенно заметно подорожали рыбные ассорти для пива, мидии в масле и рассоле, измельченный кальмар, а также паста из морепродуктов, которые выросли в цене на 20%. Стоимость филе сельди увеличилась на 10%.