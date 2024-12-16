В Рязанской области за неделю снизилась заболеваемость COVID-19
С 9 по 15 декабря зарегистрировали 171 случай заражения коронавирусом, что ниже предыдущей недели на 3,4%.
В Рязанской области за неделю снизилась заболеваемость COVID-19. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил региональный Роспотребнадзор.
С 9 по 15 декабря зарегистрировали 171 случай заражения коронавирусом, что ниже предыдущей недели на 3,4%.
За тот же срок 7195 человек заболели ОРВИ. Показатель соответствует уровню предыдущей недели.
В ходе прививочной кампании против гриппа вакцинировано почти 47% населения Рязанской области.