В Рязани полностью обновили электрички до Москвы

Отмечается, что в понедельник, 16 декабря, в рейс вышел четвертый одиннадцативагонный поезд ЭП2Д с возможностью выхода на низкие платформы.

В Рязани полностью обновили электрички до Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Отмечается, что в понедельник, 16 декабря, в рейс вышел четвертый одиннадцативагонный поезд ЭП2Д с возможностью выхода на низкие платформы. По словам гендиректора компании Ивана Конева, обновление произошло за три месяца. Масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит маршрут.

Поезда ЭП2Д отвечают всем современным требованиям комфорта. Пассажирам доступны мягкие сидения, климат-контроль с обеззараживанием воздуха, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и велокрепления.