В Новой Москве пьяная женщина за рулем «Порше» насмерть сбила мальчика

В Новой Москве пьяная женщина за рулем «Порше» насмерть сбила мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла утром 16 декабря. Няня гуляла с 9-летним ребенком, катала его на снегоходе по тротуару. В этот момент сзади в них на огромной скорости влетел премиальный кроссовер.

Отмечается, что из салона «выползла» 49-летняя женщина.

«Она, первым делом, принялась осматривать машину и ворчать, что не виновата. Позже выяснилось, она часто попадалась пьяной за рулем и даже врезалась в деревья», — отметили в сообщении.

Ребенка с остановкой сердца и черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию, но спасти мальчика не смогли.