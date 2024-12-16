Пятилетнему рязанцу требуется помощь для реабилитации после рака мозга

Мальчик смог победить болезнь, но после операций перестал ходить.

Пятилетнему рязанцу требуется помощь для реабилитации после рака мозга. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать мальчика.

Два года назад у пятилетнего Димы из Рязани нашли рак головного мозга. Мальчик смог победить болезнь, но после операций перестал ходить.

Диме жизненно необходима дорогостоящая реабилитация в РЦ «Три сестры».

«На интенсивное восстановление, по словам врачей, у нас остался буквально год… Я вынуждена обратиться за помощью. Пожалуйста, сделайте посильный для Вас новогодний подарок для Димы, любая сумма, репост, добрый комментарий, помогут нам продолжить восстановление», — отметила мама мальчика.

Для лечения Диме нужно собрать 2 502 000 рублей. 60 дней в клинике «Три сестры» будут разделены на 2 заезда: 25 февраля и 17 апреля.