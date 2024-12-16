Пятилетнему рязанцу требуется помощь для реабилитации после рака мозга. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать мальчика.
Два года назад у пятилетнего Димы из Рязани нашли рак головного мозга. Мальчик смог победить болезнь, но после операций перестал ходить.
Диме жизненно необходима дорогостоящая реабилитация в РЦ «Три сестры».
«На интенсивное восстановление, по словам врачей, у нас остался буквально год… Я вынуждена обратиться за помощью. Пожалуйста, сделайте посильный для Вас новогодний подарок для Димы, любая сумма, репост, добрый комментарий, помогут нам продолжить восстановление», — отметила мама мальчика.
Для лечения Диме нужно собрать 2 502 000 рублей. 60 дней в клинике «Три сестры» будут разделены на 2 заезда: 25 февраля и 17 апреля.
Средства для помощи можно перевести по номеру