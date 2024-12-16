Пассажирам сообщили о задержке дальних поездов рязанского направления

Время прибытия изменилось из-за обледенения стрелки на станции Шиферная.

Пассажирам сообщили о задержке дальних поездов рязанского направления. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

«Из-за обледенения стрелки на станции Шиферная до 30 минут задерживаются дальние поезда рязанского направления», — говорится в посте.

Официально ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что поезда из Рязани в Москву могут задержать.