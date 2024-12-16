Общественники потребовали проверить Артемия Лебедева на ЛГБТ*-пропаганду

Обращение в прокуратуру направили из-за логотипа Суздаля, который создала студия дизайнера. Жителям не понравился сокол, которого они сравнили с «голубым голубком».

Общественники потребовали проверить Артемия Лебедева на ЛГБТ*-пропаганду. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Обращение в прокуратуру направили из-за логотипа Суздаля, который создала студия дизайнера. Жителям не понравился сокол, которого они сравнили с «голубым голубком».

По словам автора жалобы Анны Ильиной, администрация города не учла мнение жителей, которые изначально были против логотипа.

«Он зачем сюда приехал? Он не нужен нам был со своей мазней, которая не имеет отношения к геральдике. Он сделал непонятную птичку, голубка голубого цвета и логотип поняли так, что он изобразил себя. Он какое право имел лишить нас нашей истории? Заявление подано в прокуратуру, пускай они разбираются», — передает портал слова общественницы.

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Фото: соцсети Артемия Лебедева.