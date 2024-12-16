ГАИ призвала рязанцев воздержаться от поездок из-за сильного снегопада

Наиболее сложная погодная обстановка отмечается на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском, Рязанском и Клепиковском районах, трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах, а также на М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Щацком районах.

Госавтоинспекция призвала рязанцев воздержаться от поездок из-за сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Наиболее сложная погодная обстановка отмечается на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском, Рязанском и Клепиковском районах, трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах, а также на М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Щацком районах.

«Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей максимальной осторожности и внимательности», — добавили в ГАИ.