В Рязани с 1 января может вырасти стоимость проезда в муниципальном транспорте

Рассмотрение вопроса об установлении тарифов запланировано на 10 декабря.

В Рязанской области может вырасти стоимость проезда в муниципальном транспорте. Соответствующая информация опубликована в проекте постановления региональной экономической комиссии.

Как указано в документе, с 1 января 2025 года повышается регулируемый тариф на поездку по муниципальным маршрутам в Рязани. Предлагается установить следующую стоимость:

до 31 рубля при безналичном расчете (сейчас 27 рублей — прим.ред.);

до 33 рублей при оплате наличными (сейчас 29 рублей — прим.ред.).

Кроме того, в Ряжске, Сасове, Михайлове, Касимове, Кораблине планируют установить тариф 27 рублей за поездку.

За перевозку пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении тариф намерены установить в размере 3,21 рубля за один пассажирокилометр, в междугородном сообщении — 3,28 рубля за один пассажирокилометр.

Рассмотрение вопроса об установлении тарифов запланировано на 10 декабря.