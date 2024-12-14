В МЧС рассказали подробности пожара на складе в Рязанской области

На месте происшествия работали пять единиц техники и 14 человек личного состава

Появились подробности пожара на складе в Скопине. Их сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 14 декабря, в 0:42 поступила информация о загорании нежилого здания на улице Пушкина в Скопине. Пожар локализовали в два часа ночи. Открытое горение ликвидировали в 2:40.

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали пять единиц техники и 14 человек личного состава.

Ранее очевидцы публиковали видео с места происшествия. Они сообщали, что слышали «взрывы».