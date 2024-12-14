В Орле после атаки БПЛА горела нефтебаза

В Минобороны сообщили, что по 12 БПЛА сбили над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

В Орле после атаки БПЛА горела нефтебаза. Инцидент произошел в субботу, 14 декабря. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Осторожно новости».

Как указано в посте, на месте происшествия был сильный пожар.

Минобороны рассказало, что над российскими регионами ночью в субботу, 14 декабря, сбили 37 украинских беспилотников.

По 12 дронов сбили над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, после атаки БПЛА загорелось топливо «на объекте инфраструктуры». Осколки БПЛА повредили стекла в некоторых частных домах. Пострадавших нет.

Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно новости»