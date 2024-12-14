В Орле после атаки БПЛА горела нефтебаза
В Минобороны сообщили, что по 12 БПЛА сбили над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.
В Орле после атаки БПЛА горела нефтебаза. Инцидент произошел в субботу, 14 декабря. Об этом
Как указано в посте, на месте происшествия был сильный пожар.
Минобороны рассказало, что над российскими регионами ночью в субботу, 14 декабря, сбили 37 украинских беспилотников.
По 12 дронов сбили над Курской областью и Краснодарским краем, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.
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Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно новости»