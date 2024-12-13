ВС РФ ответили на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому у Таганрога

Напомним, атака на Таганрог произошла 11 декабря. Город был атакован шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

ВС РФ ответили на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому у Таганрога. Об этом сообщает Минобороны.

Напомним, атака на Таганрог произошла 11 декабря. Город был атакован шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — отметили в Минобороны.

Цель удара достигнута. Все объекты поражены.