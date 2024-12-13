В Минздраве предложили запретить скидки на алкоголь
Главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Светлана Шпорт предложила запретить скидки на алкогольную продукцию, потому что они являются рекламой.
Главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Светлана Шпорт предложила запретить скидки на алкогольную продукцию, потому что они являются рекламой. Об этом сообщило издание RT в пятницу, 13 декабря.
Как сказала автор инициативы, скидки представляют собой психологический механизм повышения продаж.
«Поэтому все скидочные акции на алкоголь являются его рекламой и должны быть запрещены как любая форма рекламы алкоголя», — приводятся слова эксперта.
Ранее стало известно, что в России с начала 2025 года подорожает весь алкоголь.